Диаш: С правильной верой мы способны сделать все, что угодно

Защитникрассказал о настрое своей команды перед матчем 1/16 финала Лиги чемпионов против мадридского

«С тех пор, как я здесь, это, возможно, самый трудный сезон, но я верю, что даже в самых сложных условиях можно добиться чего-то прекрасного. Мы знаем, что будет трудно этого добиться, но мы должны верить. С правильной верой мы способны сделать всё, что угодно.

Очевидно, что это один из самых сложных соперников, с которым можно столкнуться в Лиге чемпионов. Мы прекрасно знаем, с чем нам предстоит столкнуться. Мы встречались со многими командами, в составе которых были игроки, способные изменить ход матча, именно это и происходит в Лиге чемпионов.

Они обладают способностью быть более гибкими, чем большинство команд. Нам нужно быть крепкими в обороне — чем крепче мы будем, тем больше у нас шансов», — приводит слова Диаша сайт «Манчестер Сити».

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится завтра, 11-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.