Агент Дасы: Пока не смогли договориться с «Динамо» о продлении контракта

, агент защитника «Динамо», высказался о том, что игрок может покинуть московский клуб.

«На данный момент мы не смогли договориться с "Динамо" о продлении контракта. Если мы не сможем сделать это к тому времени, когда Эли получит желаемое предложение из-за рубежа, то он уйдет в конце сезона.

Тренерскому штабу очень нравится Даса. Они говорят об этом каждый день. Кроме того, статистические исследования показывают, что Эли — один из лучших правых защитников РПЛ», — сказал Горен «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Даса играет за «Динамо» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провел 19 встреч, забил один мяч и сделал один ассист.