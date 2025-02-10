ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозуа КиммихТрансферный дайджест. 3 — 10 февраля
  • 16:31
    • Касаткина разгромила Полину Кудерметову на старте турнира в Дохе
    Все новости спорта

    Агент Дасы: Пока не смогли договориться с «Динамо» о продлении контракта

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Боаз Горен, агент защитника «Динамо» Эли Дасы, высказался о том, что игрок может покинуть московский клуб.

    Эли Даса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эли Даса

    «На данный момент мы не смогли договориться с "Динамо" о продлении контракта. Если мы не сможем сделать это к тому времени, когда Эли получит желаемое предложение из-за рубежа, то он уйдет в конце сезона.

    Тренерскому штабу очень нравится Даса. Они говорят об этом каждый день. Кроме того, статистические исследования показывают, что Эли — один из лучших правых защитников РПЛ», — сказал Горен «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Даса играет за «Динамо» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провел 19 встреч, забил один мяч и сделал один ассист.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» снова не обыграет «фиалок»
  • «Интер» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Матч за 3-е место получится результативным
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Создаст ли ПСВ проблемы для «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.01
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Адмирал — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гауфф — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры