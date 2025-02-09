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    Соболев: Я лучше адаптируюсь и взаимодействую с партнерами

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    Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о сборах питерской команды.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Ощущения очень хорошие, потому что, как я уже говорил, на сборах я лучше адаптируюсь и взаимодействую с партнерами. И быть с ними все время вместе — для меня это еще одна возможность адаптироваться до конца.

    Не могу сказать, что какая-то усталость или прилив сил, состояние уже среднее — под нагрузками. Привычное, рабочее состояние для сборов», — приводит слова Соболева клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

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