Смолов: К 35 годам окончание футбола уже на горизонте, и от этого немного грустно

Нападающийвысказался о своей нынешней форме.

«Физически на самом деле себя чувствую нормально, в принципе, нагрузки даются вроде ещё относительно легко, поэтому в рамках футбола, наверное, возраст — это цифры.

Но, конечно же, грустные мысли посещают, потому что к 35 годам окончание футбола уже на горизонте, и от этого, наверное, так немного грустно, а в остальном всё супер», — цитирует Смолова клубная пресс-служба.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что сегодня Федору Смолова исполняется 35 лет. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах за «Краснодар», в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.