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    Смолов: К 35 годам окончание футбола уже на горизонте, и от этого немного грустно

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    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался о своей нынешней форме.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Физически на самом деле себя чувствую нормально, в принципе, нагрузки даются вроде ещё относительно легко, поэтому в рамках футбола, наверное, возраст — это цифры.

    Но, конечно же, грустные мысли посещают, потому что к 35 годам окончание футбола уже на горизонте, и от этого, наверное, так немного грустно, а в остальном всё супер», — цитирует Смолова клубная пресс-служба.

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    Напомним, что сегодня Федору Смолова исполняется 35 лет. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах за «Краснодар», в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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