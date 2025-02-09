ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Гомес зимой сменил «Интер Майами» на АПЛПлатформа для роста. Как МЛС заманивает молодых южноамериканских звезд?
  • 19:59
    • «Плимут» сенсационно выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
  • 14:35
    • Дивизион Чернышева стал победителем Матча звёзд КХЛ
  • 17:13
    • Калинская вылетела в первом круге на турнире в Дохе
    Все новости спорта

    Тренер ЦСКА Николич: Вижу прогресс в игре команды после первого сбора

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Марко Николич остался доволен тем, как провели его футболисты второй учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби.

    Марко Николич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Николич

    «Доволен всем, что здесь происходит. Все здоровы, кроме Бистровича, получившего сильный удар в голеностоп, но и он уже будет готов к первому дню сбора в Турции (14 февраля). Все отработали хорошо. И по качеству, и по атмосфере, и по играм у нас всё хорошо. Команда нацелена на правильную работу. Прогресс виден, очень много молодых ребят прогрессируют, меня это радует.

    С "Зенитом" была серьезная игра, не было много пространства, серьезный футбол. Так и надо готовиться к возобновлению чемпионата России. И жестко надо играть всегда, но при этом придерживаться принципов fair play. То есть играть сильно, но без драк и всего такого. Это хорошая подготовка», — рассказал Николич «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Этот сбор армейцев начался в ОАЭ с 27 января и продлится до 11 февраля. Первую игру после возобновления чемпионата ЦСКа проведет 2 марта в гостях против «Зенита».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не заметит соперника
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Вашингтон» проведет очередную образцовую встречу
  • «Вашингтон» — «Юта». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Войдут ли «Канзас-Сити Чифс» в историю Супербоула?
  • «Канзас-Сити Чифс» — «Филадельфия Иглс». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.90
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вашингтон — Юта
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Канзас-Сити Чифс — Филадельфия Иглс
  • Прочие
  • Завтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Арока — Риу Аве
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Этчеверри — Фонсека
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры