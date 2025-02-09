Тренер ЦСКА Николич: Вижу прогресс в игре команды после первого сбора

Главный тренер ЦСКАостался доволен тем, как провели его футболисты второй учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби.

«Доволен всем, что здесь происходит. Все здоровы, кроме Бистровича, получившего сильный удар в голеностоп, но и он уже будет готов к первому дню сбора в Турции (14 февраля). Все отработали хорошо. И по качеству, и по атмосфере, и по играм у нас всё хорошо. Команда нацелена на правильную работу. Прогресс виден, очень много молодых ребят прогрессируют, меня это радует.

С "Зенитом" была серьезная игра, не было много пространства, серьезный футбол. Так и надо готовиться к возобновлению чемпионата России. И жестко надо играть всегда, но при этом придерживаться принципов fair play. То есть играть сильно, но без драк и всего такого. Это хорошая подготовка», — рассказал Николич «Матч ТВ».

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Этот сбор армейцев начался в ОАЭ с 27 января и продлится до 11 февраля. Первую игру после возобновления чемпионата ЦСКа проведет 2 марта в гостях против «Зенита».