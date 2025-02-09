Николич: Мне интересна только борьба за чемпионство

Наставник московского ЦСКАрассказал, что ему не интересна борьба за 6 место, а интересует только чемпионский титул.

«Меня категорически не устраивает шестое место. Последние 12 лет я был первым или вторым в разных странах, а с "Локомотивом" — третьим. Мне шестое место не подходит, но такие реалии, будем стараться.

Меня устраивает только борьба за чемпионство. Но когда ты шестой, нужно забыть все эти громкие заявления и идти от игры к игре. Никто не будет опускать руки», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров ЦСКА идет на шестом месте в таблице РПЛ с 31 очком. Отставание от лидеров «Краснодара» и «Зенита» равно 8 очкам.