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    Николич: Мне интересна только борьба за чемпионство

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    Наставник московского ЦСКА Марко Николич рассказал, что ему не интересна борьба за 6 место, а интересует только чемпионский титул.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Меня категорически не устраивает шестое место. Последние 12 лет я был первым или вторым в разных странах, а с "Локомотивом" — третьим. Мне шестое место не подходит, но такие реалии, будем стараться.

    Меня устраивает только борьба за чемпионство. Но когда ты шестой, нужно забыть все эти громкие заявления и идти от игры к игре. Никто не будет опускать руки», — цитирует Николича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров ЦСКА идет на шестом месте в таблице РПЛ с 31 очком. Отставание от лидеров «Краснодара» и «Зенита» равно 8 очкам.

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