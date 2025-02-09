Гиггз: Если дать Амориму шанс и время, он вернет былую славу

Бывший игроквысказался о текущем положении дел «манкунианцев».

«Как и в любом бизнесе, подбор персонала должен быть правильным, но последние десять лет в "МЮ" это не так. Мы просто принимали одно плохое решение за другим. Теперь вопрос в том, получит ли Рубен Аморим нужных ему игроков, необходимую ему поддержку и самое главное — время.

Сейчас мы находимся в плохом положении, но прежде всего я должен сказать, что мне на самом деле очень нравится тренер. Если дать Амориму шанс и время, он вернет былую славу. Но сейчас мы далеки от этого», — приводит слова Гиггза The Sun.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.