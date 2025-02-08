ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим Стерлинг Рашфорд, Стерлинг и еще пять игроков, которые попытаются наказать свои бывшие клубы
  • 17:48
    • Потапова победила Соснович и вышла в финал турнира в Клуж-Напоке
  • 17:15
    • «Манчестер Сити» в волевом стиле одолел «Лейтон Ориент» в Кубке Англии
  • 18:52
    • «Аталанта» в гостях разгромила «Верону», Ретеги сделал покер
    Все новости спорта

    Агент Тюкавина: Контакты есть, звонили из Португалии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе футболиста в команду из другой страны.

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «Контакты есть, кто‑то звонит. Португальцы были, еще кто‑то. Но это все на уровне разговоров. Официального письма в "Динамо", что вот, готовы заплатить за Костю 20 миллионов, такого не было.

    О чем дальше разговаривать? Трансферное окно уже закрылось. Если только ехать в чемпионат Саудовской Аравии, но Тюкавину не 30 лет. Когда будет такой возраст, тогда уедем», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне РПЛ Тюкавин провел 18 матчей, в которых забил семь мячей и отдал голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Развит ли победный импульс «Милан»?
  • «Эмполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Отто Валлин отправит Чисору на заслуженную пенсию?
  • Валлин — Чисора. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эмполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Валлин — Чисора
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:35
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры