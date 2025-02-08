Агент Тюкавина: Контакты есть, звонили из Португалии

Агент, представляющий интересы форварда московского, высказался о возможном переходе футболиста в команду из другой страны.

«Контакты есть, кто‑то звонит. Португальцы были, еще кто‑то. Но это все на уровне разговоров. Официального письма в "Динамо", что вот, готовы заплатить за Костю 20 миллионов, такого не было.

О чем дальше разговаривать? Трансферное окно уже закрылось. Если только ехать в чемпионат Саудовской Аравии, но Тюкавину не 30 лет. Когда будет такой возраст, тогда уедем», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне РПЛ Тюкавин провел 18 матчей, в которых забил семь мячей и отдал голевую передачу.