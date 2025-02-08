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    Тер Стеген вернулся к тренировкам

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    Первый номер испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген приступил к тренировкам с командой.

    Андре тер Стеген
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    Андре тер Стеген

    «Состояние тер Стегена? Это частная информация, которую мы обсуждаем с врачами. Он начал тренироваться, это первый шаг. Его состояние значительно улучшилось, и мы довольны этим. Все идет хорошо», — сказал Флик на пресс-конференции.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Осенью немецкий голкипер порвал переднюю крестообразную связку колена и пропустит около полугода. Сейчас в «Барселоне» два голкипера, которые борются за пост основного. Это испанец Иньяки Пенья и поляк Войцех Щесный

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