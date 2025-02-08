Тер Стеген вернулся к тренировкам

Первый номер испанской «Барселоны»приступил к тренировкам с командой.

«Состояние тер Стегена? Это частная информация, которую мы обсуждаем с врачами. Он начал тренироваться, это первый шаг. Его состояние значительно улучшилось, и мы довольны этим. Все идет хорошо», — сказал Флик на пресс-конференции.

Календарь и таблица испанской Примеры

Осенью немецкий голкипер порвал переднюю крестообразную связку колена и пропустит около полугода. Сейчас в «Барселоне» два голкипера, которые борются за пост основного. Это испанец Иньяки Пенья и поляк Войцех Щесный