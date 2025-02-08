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    Семин: Мне кажется, к Хвиче есть доверие в «ПСЖ»

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    Юрий Семин высказался о дебютном голе Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ». Ранее грузин поразил ворота «Монако» в матче 21‑го тура чемпионата Франции.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Думаю, Хвиче пока все‑таки тяжело дается игра. Потому что его окружают новые партнеры, тренер по‑другому ведет игру… Но мне кажется, к Хвиче есть доверие в "ПСЖ", он его оправдывает. В первой своей игре он сделал передачу. В третьей забил очень красивый гол.

    Думаю, у "ПСЖ" теперь будет тройка нападения одна из лучших в Европе — Барколя, Хвича и Дембеле. Но надо их троих как‑то в единое целое совместить. Может быть, пока это не совсем получается. Но это интересный проект», — сказал Семин «Матч ТВ».

    Кварацхелия до переезда во Францию выступал за итальянский «Наполи».

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