Рафинья рассказал, как ему работается с Фликом

Один из лидеров «Барселоны»высказался по поводу работы с немецким специалистом

«Когда его назначение стало официальным, он позвонил мне и сказал, что я один из тех игроков, на которых он рассчитывает, не зная меня и не видя, как я тренируюсь. Это было очень важно для моего решения остаться.

Я знал, что буду важен для команды. Я много работал над психологическим аспектом, чтобы вернуть себе спокойствие и уверенность, необходимые для успешной работы», — цитирует бразильца L'Equipe.

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В этом сезоне 28-летний Рафинья сыграл 34 матча за каталонцев, забил 23 мяча и сделал 14 ассистов. Его цена на портале Transfermarkt сейчас равна € 80 млн.