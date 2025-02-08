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    Эрлинг Холанн«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    Рафинья: Я знал, что буду важен для «Барселоны»

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    Форвард «Барселоны» Рафинья дал комментарий по поводу своего текущего положения дел в команде.

    Рафинья
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    Рафинья

    «Когда приход Флика был официально оформлен, он позвонил мне и сказал, что я один из игроков, на которых он рассчитывает. Он не знал меня, не видел моих тренировок. Это сыграло очень важную роль в моем решении остаться и позволило мне работать с полным спокойствием, чтобы достичь наилучшего уровня. Я знал, что буду важен для команды.

    Хотя в прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе, Хави постоянно говорил мне, что рассчитывает на меня. Если бы он не был тренером "Барсы", я бы не носил эту футболку, которую всегда мечтал носить.

    Хави был убежден, что при усердном труде я стану важным игроком», — цитирует Рафинью Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что в настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры.

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