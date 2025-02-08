Малафеев отреагировал на возможное возвращение Малкома в «Зенит»

Бывший вратарь «Зенита»отреагировал на то, что в стан сине-бело-голубых может вернуться. Сейчас форвард играет за «Аль-Хиляль».

«Малком — игрок высокого уровня, и его возвращение безусловно обращает на себя внимание. Однако важно учитывать не только футбольные аспекты, но и все сопутствующие факторы: мотивацию самого игрока, почему он захотел вернуться, финансовые условия и адаптацию к текущему уровню РПЛ.

Вопрос не только в том, насколько он сам готов вернуться, но и насколько этот шаг будет стратегически верным для "Зенита", — сказал Малафеев "СЭ".

Малком играл за "Зенит" с 2019 по 2023 годы. За питерский клуб футболист провел 109 матчей, забил 42 гола и сделал 24 результативные передачи.