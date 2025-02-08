Луис Энрике: Мне хочется поработать еще, стать лучше

Главный тренер «ПСЖ»высказался о продлении контракта с клубом.

Соглашение со специалистом истекает в 2027 году. Луис Энрике рад, что продолжит работу в парижской команде.

«Продление до 2027 года? Оцениваю это исключительно позитивно. Я приехал сюда полтора года назад и с первого дня почувствовал всю уверенность клуба и все средства, которые нам предоставлены.

Что касается меня как тренера, то мне хочется еще поработать, чтобы стать лучше, и представить, что мы первыми войдем в историю. Это моя цель и цель моего штаба. Посмотрим, добьемся ли мы этого», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Испанец Луис Энрике тренирует «ПСЖ» с лета 2023 года.