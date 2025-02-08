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    Эрлинг Холанн«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    Гвардиола отметил, когда ждать вердикта по финансовым обвинениям «Сити»

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу судебного разбирательства между «горожанами» и АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Лига обвиняет клуб в нарушении более чем 115 финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

    «Думаю, через месяц будет вынесен вердикт. После этого вы сможете узнать моё мнение о происходящем. Мои слова не убедят людей. Знаю, что относительного "Манчестер Сити" говорят, будто здесь всегда всё решают деньги», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х.

    Ранее в прессе писали, что окончательное судебное решение может быть вынесено весной 2025 года.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» в чемпионате Англии идет на 5-м месте. Клуб набрал 41 очко в 24-х матчах.

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