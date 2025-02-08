Гонду прокомментировал выход «Зенита» в финал Зимнего Кубка РПЛ

Форвард «Зенита»высказался о выходе команды в финал Зимнего Кубка РПЛ. Петербуржцы сразятся с московским «Спартаком».

«Матчи носят подготовительный характер, и самое главное их предназначение — качественно подвести всех участников к официальным играм, но, с другой стороны, все хотят побеждать, и мы понимаем, какая ответственность всегда лежит перед "Зенитом". В каждой игре важно добиваться максимума.

Конечно, нам хочется победить, а кому не хочется! И мы приложим все усилия для этого. Но, повторюсь, для нас в первую очередь это подготовительный процесс», — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

В финале Зимнего кубка РПЛ «Зенит» сыграет против «Спартака». Встреча пройдет 11 февраля.