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    Гарсия: Не могу дождаться начала матчей за «Спартак»

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    Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о своем переходе в московский клуб.

    Ливай Гарсия
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    Ливай Гарсия

    «Мне очень приятно находится здесь. Переход получился затяжным, но в итоге я здесь. Не могу дождаться начала матчей за клуб.

    Я много знаю о России — в Европе я уже несколько лет, играл против "Зенита". Россия — одна из самых больших стран, буду рад узнать больше.

    Что знал о "Спартаке"? У клуба большая история. На данный момент у клуба хорошие шансы на чемпионство. Поэтому я здесь», — сказал Гарсия клубной пресс-службе.

    За греческий АЕК нападающий сборной Тринидада и Тобаго играл с 2020 года. В этом сезоне Гарсия сыграл 20 матчей за команду, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 15 млн евро.

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