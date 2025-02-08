Гарсия: Не могу дождаться начала матчей за «Спартак»

Нападающийвысказался о своем переходе в московский клуб.

«Мне очень приятно находится здесь. Переход получился затяжным, но в итоге я здесь. Не могу дождаться начала матчей за клуб.

Я много знаю о России — в Европе я уже несколько лет, играл против "Зенита". Россия — одна из самых больших стран, буду рад узнать больше.

Что знал о "Спартаке"? У клуба большая история. На данный момент у клуба хорошие шансы на чемпионство. Поэтому я здесь», — сказал Гарсия клубной пресс-службе.

За греческий АЕК нападающий сборной Тринидада и Тобаго играл с 2020 года. В этом сезоне Гарсия сыграл 20 матчей за команду, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 15 млн евро.