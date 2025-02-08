Аршавин: Если Соболев забьет пять голов в РПЛ, то будет шикарно

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
В первой части чемпионата России-2024/25 Соболев не забил за «Зенит» ни одного гола.
«В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки "Зенита".
C нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно», — приводит слова Аршавина ТАСС.
До перехода в «Зенит» Соболев выступал за московский «Спартак».