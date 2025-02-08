Аршавин: Если Соболев забьет пять голов в РПЛ, то будет шикарно

Экс-футболист «Зенита»выразил мнение, чтолучше проведет вторую часть сезона в РПЛ.

В первой части чемпионата России-2024/25 Соболев не забил за «Зенит» ни одного гола.

«В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки "Зенита".

C нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

До перехода в «Зенит» Соболев выступал за московский «Спартак».