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    Аршавин: Если Соболев забьет пять голов в РПЛ, то будет шикарно

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    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что Александр Соболев лучше проведет вторую часть сезона в РПЛ.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    В первой части чемпионата России-2024/25 Соболев не забил за «Зенит» ни одного гола.

    «В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки "Зенита".

    C нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно», — приводит слова Аршавина ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    До перехода в «Зенит» Соболев выступал за московский «Спартак».

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