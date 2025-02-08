Аршавин: Если «Зенит» сможет купить всех, кого хочет, то станет чемпионом

Заместитель генерального директора по спортивному развитиювысказался о шансах питерцев на чемпионский титул.

«Думаю, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Надеюсь, у "Зенита" самые высокие шансы. "Зенит" не всегда был первым перед зимней паузой, поэтому ничего страшного, обычно клуб хорошо проводит весенний отрезок, занимает первое место.

Есть уверенность, что опять займёт первое место? Думаю, да, если "Зенит" сможет купить всех, кого хочет, то да», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, но у лидирующего «Краснодара» столько же набранных баллов.