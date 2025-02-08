Защитник «Зенита» Алип: Луис Энрике принесет много пользы команде

Центральный «Зенита»поделился первыми впечатлениями от игры своего нового одноклубника

«В матче против ЦСКА очень понравился — у него же на фланге Мозес играл, он атлетичный, ноги здоровые. И Луис Энрике с этим Мозесом хорошо потолкался, силовой футболист, молодец, я таких ценю. Думаю, сейчас адаптируется еще больше и в сезоне принесет команде пользу», — цитирует Алипа пресс‑служба «Зенита».

24-летний Луис Энрике перешел в питерский клуб из бразильского «Ботафого». В его составе он в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.