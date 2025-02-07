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    Станкович высказался о переходе Гарсии из АЕКа в «Спартак»

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал подписание контракта с нападающим Ливая Гарсией.

    Ливай Гарсия перешел в «Спартак»
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    Ливай Гарсия перешел в «Спартак»

    «Это очень важное приобретение для клуба. Очень хороший, сильный и быстрый нападающий, который умеет забивать. Надеюсь, что он быстро адаптируется к команде, к нашему футболу и целям.

    Он конкурент Манфреда Угальде или фланговых нападающих? Когда идём к цели, мы не говорим о конкуренции, мы все в одной лодке. Думаю, что найдём способ, как использовать Гарсию», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

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    • Напомним, что «Спартак» заплатил АЕКу 20 млн. евро за трансфер Ливая Гарсии, подписав контракт на 3.5 года.

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