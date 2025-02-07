Станкович высказался о переходе Гарсии из АЕКа в «Спартак»

Главный тренерпрокомментировал подписание контракта с нападающим

«Это очень важное приобретение для клуба. Очень хороший, сильный и быстрый нападающий, который умеет забивать. Надеюсь, что он быстро адаптируется к команде, к нашему футболу и целям.

Он конкурент Манфреда Угальде или фланговых нападающих? Когда идём к цели, мы не говорим о конкуренции, мы все в одной лодке. Думаю, что найдём способ, как использовать Гарсию», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» заплатил АЕКу 20 млн. евро за трансфер Ливая Гарсии, подписав контракт на 3.5 года.