Слот проанализировал, почему «Ливерпуль» стал сильнее по ходу сезона

Наставник «Ливерпуля»высказался о том, почему красные прибавляют по ходу нынешнего сезона.

Ранее мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышли в финал турнира.

«На мой взгляд, есть две причины, по которым мы стали сильнее. Во-первых, если вы часто играете вместе, то лучше понимаете, чего от вас ждут. Во-вторых, я верю в то, что чем больше игр вы сыграете, тем сильнее вы становитесь, в том числе физически.

Некоторые люди думают, что вы устаёте, когда играете много, но я считаю, что чем больше матчей, тем сильнее вы становитесь», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Календарь и таблица АПЛ

В АПЛ «Ливерпуль» лидирует в таблице после 23-х туров.