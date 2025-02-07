Колыванов рассказал, какие позиции надо усилить «Динамо» для борьбы за золото

«До закрытия трансферного окна осталось немного времени. Может быть, "Динамо" не нашло тех игроков, которых хотели. Или не сошлись по финансовым условиям. На самом деле про "Динамо" мало писали в нынешнее трансферное окно. На мой взгляд, в обороне и в опорной зоне команде нужно усиливаться. Нужны те, кто умеет играть в стадии, когда команда переходит в защиту. Если кого-то возьмут, это будет только приветствоваться.
"Динамо" показывает хороший и атакующий футбол. Если они начнут больше отрабатывать в обороне даже имеющимися игроками и перестанут допускать бездарные ошибки, вполне возможно, что будут создавать конкуренцию. Футболисты должны сами понимать, что матчи выигрываются не только игрой в атаке», — сказал Колыванов «Чемпионату».
Сейчас «Динамо» идет на пятом месте в таблице РПЛ с 35 очками и отстает на четыре очка от лидеров «Краснодара» и «Зенита».