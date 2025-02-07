ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Омар Мармуш Рейтинг отчаяния. «Ман Сити» оказался среди клубов, которым пришлось потратить кучу денег ради спасения сезона
  • 17:12
    • Гарсия стал футболистом «Спартака»
  • 16:56
    • «Ростов» уступил «Зениту» в Зимнем Кубке РПЛ
    Все новости спорта

    Колыванов рассказал, какие позиции надо усилить «Динамо» для борьбы за золото

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов сообщил, какие позиции надо усилить бело-голубым, чтобы включиться в борьбу за золотые медали РПЛ.

    Игорь Колыванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Колыванов

    «До закрытия трансферного окна осталось немного времени. Может быть, "Динамо" не нашло тех игроков, которых хотели. Или не сошлись по финансовым условиям. На самом деле про "Динамо" мало писали в нынешнее трансферное окно. На мой взгляд, в обороне и в опорной зоне команде нужно усиливаться. Нужны те, кто умеет играть в стадии, когда команда переходит в защиту. Если кого-то возьмут, это будет только приветствоваться.

    "Динамо" показывает хороший и атакующий футбол. Если они начнут больше отрабатывать в обороне даже имеющимися игроками и перестанут допускать бездарные ошибки, вполне возможно, что будут создавать конкуренцию. Футболисты должны сами понимать, что матчи выигрываются не только игрой в атаке», — сказал Колыванов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Динамо» идет на пятом месте в таблице РПЛ с 35 очками и отстает на четыре очка от лидеров «Краснодара» и «Зенита».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби получится весьма результативным
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Есть ли шанс у «Монако» обыграть ПСЖ?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сократит ли «Порту» отставание от «Спортинга»?
  • «Порту» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.87
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Комо — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры