Кечинов: Не понимаю, зачем «Спартаку» делать такие дорогостоящие покупки

Экс-нападающий московского «Спартака»высказал свое мнение по поводу трансфера тринидадцав стан красно-белых из греческого АЕКа за 20 млн евро.

«Понятное дело, что в нынешних реалиях делать такие дорогостоящие покупки, наверное, смысла нет. Тем более, на этой позиции играет Угальде и делает это очень здорово. Он и лучший бомбардир, да и, наверное, игрок чемпионата.

Но раз Гарсию берут, значит, у клуба все в порядке, на него есть деньги, и этого футболиста хотел видеть тренер. Нам же остается только подождать и посмотреть, что он из себя представляет.

Стоит ли сразу с Гарсии спрашивать результат? Ну, он же не робот, в футбол играют люди. Сейчас до возобновления чемпионата осталось чуть меньше месяца, и за это время у тренерского штаба есть задача подготовить его физически к новой для него лиге, а также внедрить в схемы командной игры.

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Думаю, у Станковича уже есть понимание, где он хочет видеть Гарсию потому, что вряд ли бы клуб совершал такой трансфер лишь для того, чтобы Леви сидел на скамейке», — сказал Кечинов «СЭ».