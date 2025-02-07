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    Гвардиола: Доку и Савио приносят большую пользу команде, чем Гриллиш

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола четко объяснил, почему в этом сезоне почти не появляется на футбольном поле Джек Гриллиш.

    Джек Гриллиш
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    Джек Гриллиш

    «Мне очень жаль, когда игроки получают меньше игровых минут, чем, возможно, заслуживают. Но в конце концов, в этом сезоне Доку и Савио приносят большую пользу команде. Это единственная причина, по которой Джек играет не так много. Это не связано с моим личным отношением или с тем, что Джек мне не нравится», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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    В этом сезоне 29-летний полузащитник сыграл 22 игры за «горожан» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста, но при этом в 15 играх АПЛ он провел на поле всего 604 минуты.

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