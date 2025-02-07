Гвардиола: Доку и Савио приносят большую пользу команде, чем Гриллиш

Главный тренер «Манчестер Сити»четко объяснил, почему в этом сезоне почти не появляется на футбольном поле

«Мне очень жаль, когда игроки получают меньше игровых минут, чем, возможно, заслуживают. Но в конце концов, в этом сезоне Доку и Савио приносят большую пользу команде. Это единственная причина, по которой Джек играет не так много. Это не связано с моим личным отношением или с тем, что Джек мне не нравится», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Календарь и таблица АПЛ

В этом сезоне 29-летний полузащитник сыграл 22 игры за «горожан» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста, но при этом в 15 играх АПЛ он провел на поле всего 604 минуты.