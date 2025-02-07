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    Гомес: Личка очень требовательный и жесткий на тренировках

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    Форвард московского «Динамо» Артур Гомес поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Марцелом Личкой.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Марцел — профессиональный тренер, как человек — очень открытый. У нас с ним сразу пошел контакт. Я еще не был в команде, он мне звонил по видеосвязи, мы говорили на одном языке, легко было понять друг друга. Сейчас на тренировках он постоянно мне подсказывает, лично что-то говорит, где что нужно улучшить, а также что хорошо получается. Но я бы не хотел сравнивать его с другими тренерами. Могу сказать, что мне нравится с ним работать, как человек и как профессионал Марцел очень силен.

    Как тренер Марцел очень требовательный, он довольно жесткий на тренировках. Но как человек в свободном общении Марцел является открытым, дружелюбным и веселым. Это то, что мне нравится в людях, то есть не смешивать работу и жизнь. Чем выше требовательность у тренера, тем мне спокойнее тренироваться, знаешь, что есть тот, кто подскажет», — приводит слова Артура Гомеса ТАСС.

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