Тимощук: Думаю, первый сбор «Зенита» прошел отлично

Тренер «Зенита»высказался о том, как питерский клуб проводит зимние сборы. Специалист доволен тем, как проходит работа.

«Думаю, первый сбор прошел отлично. Были хорошие спарринги, работа была достаточно интенсивной. Футболисты проделали необходимый объём беговой работы.

Естественно, были и тактические занятия, но главным направлением было укрепление физического состояния. Сейчас у нас есть и элементы беговой работы, много работы с мячом, две тренировки в день», — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» после 18 туров идет вторым в таблице РПЛ. В активе питерской команды 39 набранных очков.