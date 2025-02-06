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    Тимощук: Думаю, первый сбор «Зенита» прошел отлично

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    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о том, как питерский клуб проводит зимние сборы. Специалист доволен тем, как проходит работа.

    Анатолий Тимощук
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    Анатолий Тимощук

    «Думаю, первый сбор прошел отлично. Были хорошие спарринги, работа была достаточно интенсивной. Футболисты проделали необходимый объём беговой работы.

    Естественно, были и тактические занятия, но главным направлением было укрепление физического состояния. Сейчас у нас есть и элементы беговой работы, много работы с мячом, две тренировки в день», — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» после 18 туров идет вторым в таблице РПЛ. В активе питерской команды 39 набранных очков.

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