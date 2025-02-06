Тимощук: Думаю, первый сбор «Зенита» прошел отлично

Анатолий Тимощук Фото: globallookpress.com
«Думаю, первый сбор прошел отлично. Были хорошие спарринги, работа была достаточно интенсивной. Футболисты проделали необходимый объём беговой работы.
Естественно, были и тактические занятия, но главным направлением было укрепление физического состояния. Сейчас у нас есть и элементы беговой работы, много работы с мячом, две тренировки в день», — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».
«Зенит» после 18 туров идет вторым в таблице РПЛ. В активе питерской команды 39 набранных очков.