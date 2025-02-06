Пьянич: Цели — победа в Кубке и быть как можно выше в РПЛ

Полузащитниквысказался о целях московской команды на текущий сезон.

«Конечно, мы будем стараться завоевать чемпионство в этом сезоне. Мы потеряли много очков, нам теперь нужно набирать их еще больше. Но команда настроена провести хорошо вторую часть сезона, постараться достичь наших целей — это победа в Кубке России и быть как можно выше в таблице чемпионата.

Мы проходим очень хорошие сборы, очень усердно работаем, а это очень важно, потому что вторая часть сезона будет решающей. Мы проводим хорошие тренировки, входим в форму. Я замечаю, что во время сборов команда улучшается», — приводит слова Пьянича ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что в настоящий момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.