Мостовой: Возможный уход Роши станет серьезной потерей для ЦСКА

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о возможном уходе защитникаиз

«Возможный уход Роши станет серьёзной потерей для ЦСКА. Он является одним из основных защитников.

Учитывая, что в обороне ЦСКА постоянно случаются травмы у Дивеева, а у других игроков — дисквалификации, будет утратой, если он покинет клуб зимой. Осталось играть всего 12 туров до конца чемпионата», — сказал Мостовой Чемпионату.

В нынешнем сезоне Роша провел за ЦСКА 14 матчей в рамках российской Премьер-лиги и отметился 1-й результативной передачей.