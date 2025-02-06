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    Мостовой: Возможный уход Роши станет серьезной потерей для ЦСКА

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе защитника Виллиана Роша из ЦСКА.

    Виллиан Роша — игрок ЦСКА
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    Виллиан Роша — игрок ЦСКА

    «Возможный уход Роши станет серьёзной потерей для ЦСКА. Он является одним из основных защитников.

    Учитывая, что в обороне ЦСКА постоянно случаются травмы у Дивеева, а у других игроков — дисквалификации, будет утратой, если он покинет клуб зимой. Осталось играть всего 12 туров до конца чемпионата», — сказал Мостовой Чемпионату.

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  • 04/02/2025

    • В нынешнем сезоне Роша провел за ЦСКА 14 матчей в рамках российской Премьер-лиги и отметился 1-й результативной передачей.

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