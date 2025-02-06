Модрич хочет продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник, судя по всему, останется в команде.

По информации AS, 39-летний хавбек продлит контракт с клубом. Футболист намерен остаться в команде еще на сезон и переподписать договор до лета 2026 года.

Отмечается, что Модрич хочет выступить на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Хорватии и намерен оставаться в отличной форме до того момента.

Календарь и таблица испанской Примеры

В нынешнем сезоне Модрич провёл за «Реал» 34 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его действующий контракт заканчивается летом 2025 года.