Флик: Щенсный — номер один для «Барселоны»

Наставник «Барселоны»отметил, почему считаетпервым вратарем команды.

«Щенсный — это номер один для нас. Я понимаю, что вы сравниваете двух голкиперов. Иньяки Пенья — замечательный вратарь, но мы остановили свой выбор на Щенсном из-за его уникальности и стиля игры. У него всё получается.

Оба вратаря являются отличными футболистами, как и наши молодые таланты. Решение принято, и мы должны его придерживаться. Мы всегда действуем в интересах команды, и именно таким образом я намерен поступать», — приводит слова Флика ESPN.

Нынешний контракт с поляком истекает в конце сезона-2024/25.