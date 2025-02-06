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    Флик: Щенсный — номер один для «Барселоны»

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отметил, почему считает Войцеха Щенсного первым вратарем команды.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Щенсный — это номер один для нас. Я понимаю, что вы сравниваете двух голкиперов. Иньяки Пенья — замечательный вратарь, но мы остановили свой выбор на Щенсном из-за его уникальности и стиля игры. У него всё получается.

    Оба вратаря являются отличными футболистами, как и наши молодые таланты. Решение принято, и мы должны его придерживаться. Мы всегда действуем в интересах команды, и именно таким образом я намерен поступать», — приводит слова Флика ESPN.

    Нынешний контракт с поляком истекает в конце сезона-2024/25.

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