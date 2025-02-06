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    У игрока «Зенита» Бардачева парализовало часть лица

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    У защитника «Зенита» Матвея Бардачева парализовало часть лица. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    Матвей Бардачев
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    Матвей Бардачев

    Уточняется, что санкт-петербургский клуб активно помогает 18-летнему игроку с лечением.

    Минувшим летом Бардачев перешел в «Урал» на правах аренды до конца сезона, но уже зимой футболист вернулся в «Зенит». Президент «Урала» Григорий Иванов говорил, что это связано с обнаружением у молодого защитника серьезного заболевания.

    За «Урал» Бардачев сыграл шесть матчей во всех турнирах в первой половине нынешнего сезона, не отметившись результативными действиями.

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