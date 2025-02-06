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    Аршавин: У «Реала» нет защитников

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    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о проблемах «Реала». Он отметил, что у команды серьезные проблемы в обороне.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Реал» в 1/4 финала Кубка Короля победил «Леганес» (3:2), забив гол в добавленное время.

    «У "Реала" нет защитников — и уже давно. Просто к ним теперь и Рюдигер добавился. Вот эти поражения от "Барселоны" — просто без обороны играют. В Суперкубке вообще два защитника было. Мимо Тчуамени Ямаль ходил, как мы мимо охраны в офисе. Справа Васкес, у которого рост метр двадцать, его перепрыгивали даже не отталкиваясь.

    Проблемы в обороне "Реала" очевидные — их не победить. Удивительно, что Алабы сегодня не было. Наверное, его берегут для более серьезных игр», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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