Аморим: Я иду на риск, потому что в конечном итоге это окупится

Главный тренервысказался о нынешнем составе команды.

«Мы идем на риск, но мы хотим, чтобы в команде было что-то другое. Это было мое решение.

Я не наивен, я говорил это много раз, это спорт результатов, и мы находимся в сложной ситуации. Я знал, когда выбирал эту профессию, что есть риск [плохих] результатов.

И, придя сюда, смотря на расписание и на команду, я знал, что решение все изменить в середине сезона без новых подписаний — это опасность для тренера. Но у меня есть четкое представление о том, что я хочу сделать. Я иду на этот риск, потому что в конечном итоге это окупится», — цитирует Аморима журналист Саймон Стоун.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает только 13-е место в турнирной таблице АПЛ.