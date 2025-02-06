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    Аморим: Я иду на риск, потому что в конечном итоге это окупится

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о нынешнем составе команды.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Мы идем на риск, но мы хотим, чтобы в команде было что-то другое. Это было мое решение.

    Я не наивен, я говорил это много раз, это спорт результатов, и мы находимся в сложной ситуации. Я знал, когда выбирал эту профессию, что есть риск [плохих] результатов.

    И, придя сюда, смотря на расписание и на команду, я знал, что решение все изменить в середине сезона без новых подписаний — это опасность для тренера. Но у меня есть четкое представление о том, что я хочу сделать. Я иду на этот риск, потому что в конечном итоге это окупится», — цитирует Аморима журналист Саймон Стоун.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает только 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

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