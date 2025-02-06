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    Алаев: Мы с каждым днем все ближе к возвращению в еврокубки

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    Глава РПЛ Александр Алаев высказался о возможном возвращении отечественных клубов на международную арену.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Приезд представителя Ла Лиги — это большое достижение. С помощью таких событий мы будем выстраивать отношения с другими лигами и с УЕФА. Это процесс деликатный и сложный, будем двигаться дальше. Надеюсь, что это приведет в конце концов к тому, что наши команды вернутся на международные соревнования.

    Мы с каждым днем ближе к возвращению. Я могу говорить только про футбол. Чувствуется, что напряжение в лиге, с партнерами, выравнивается. Наверное, это является каким‑то сигналом. Но дат и фактов у меня нет», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

    Напомним, что клубы и сборные из России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

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