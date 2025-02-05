Зделар: Пьянич на поле действует как лидер

Хавбек ЦСКАотметил, каквлияет на команду. По словам полузащитника, босниец проявляет настоящие лидерские качества.

«Конечно, просто супер играть с таким футболистом, как Миралем Пьянич, который выступал на самом высоком уровне.

Ведь всегда нужно учиться. Мы много говорим о футболе, он нам очень сильно помогает. Помогает простым разговором, как нужно двигаться в разных ситуациях, то есть просто словами. Но он еще и действует как лидер на поле, это хорошо для всех», — рассказал Зделар ТАСС.

Пьянич выступает за ЦСКА с сентября 2024 года. Футболист в 11 матчах записал в актив одну голевую передачу.