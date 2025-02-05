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    Терехин: Помазун перебрался в «Спартак», так как был никому не нужен

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    Известный нападающий «Локомотив» и «Динамо» Олег Терехин высказал свое мнение по поводу трансфера вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак».

    Илья Помазун
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    Илья Помазун

    «Нормально отношусь к переходу Помазуна, это обычный трансфер. Никому не нужен был, поэтому перешел в "Спартак". Так же в 90‑е Андрей Сметанин, Юра Ковтун переходили из "Динамо" в "Спартак", поэтому я ничего плохого в этом не вижу.

    Всегда находятся недовольные фанаты , вспомните переход Луиша Фигу из "Барселоны" в "Реал", это нормальное явление, ничего страшного для профессионала. Нельзя за один клуб всю карьеру играть, это раньше так делали, сто лет в одной команде выступали, сейчас уже по‑другому. Если не востребован как игрок и есть предложение, то переходи», — сказал Терехин «Матч ТВ».

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    Помазун стал футболистом красно-белых 2 февраля. Он подписал контракт на 2,5 года.

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