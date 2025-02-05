Помазун: У меня нет никакой обиды на ЦСКА

Вратарь «Спартака»отметил, что у него нет обиды на ЦСКА. 2 февраля красно-белые объявили о переходе голкипера, который до этого выступал за армейцев.

Помазун подписал контракт, рассчитанный на 2,5 года.

«Нет никакой обиды на ЦСКА. Я пришел в новую команду. Для меня самое главное быстро адаптироваться в ней, влиться в коллектив и показывать наилучший результат в новой команде.

Было непросто тренироваться без команды. Мы работали с отцом, ЦСКА выделил натуральное поле, на котором я работал пять дней в неделю. Игрового тонуса не было, сейчас надо набирать. Я четыре сезона отыграл в "Урале", поэтому, думаю, мастерство какое-то есть, надо уже переносить на футбольное поле», — цитирует Помазуна «СЭ».

Помазун — воспитанник ЦСКА. С февраля 2021 года по июнь 2024 года голкипер выступал за «Урал» на правах аренды.