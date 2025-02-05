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    Помазун: У меня нет никакой обиды на ЦСКА

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    Вратарь «Спартака» Илья Помазун отметил, что у него нет обиды на ЦСКА. 2 февраля красно-белые объявили о переходе голкипера, который до этого выступал за армейцев.

    Илья Помазун
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    Илья Помазун

    Помазун подписал контракт, рассчитанный на 2,5 года.

    «Нет никакой обиды на ЦСКА. Я пришел в новую команду. Для меня самое главное быстро адаптироваться в ней, влиться в коллектив и показывать наилучший результат в новой команде.

    Было непросто тренироваться без команды. Мы работали с отцом, ЦСКА выделил натуральное поле, на котором я работал пять дней в неделю. Игрового тонуса не было, сейчас надо набирать. Я четыре сезона отыграл в "Урале", поэтому, думаю, мастерство какое-то есть, надо уже переносить на футбольное поле», — цитирует Помазуна «СЭ».

    Помазун — воспитанник ЦСКА. С февраля 2021 года по июнь 2024 года голкипер выступал за «Урал» на правах аренды.

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