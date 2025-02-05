Новичок «Зенита» Луис Энрике: Наслаждаюсь каждым днем в команде

Бразилецподелился своими впечатлениями от тренировок в новой команде и и том, как его приняли игроки «Зенита»

«Чувствую себя замечательно. Во-первых, физически прекрасные ощущения. Во вторых, рад, что нахожусь на поле, рад, что тренируюсь, рад быть в команде. Со всеми ребятами уже сложились очень хорошие отношения.

Уверен, что через эти матчи буду еще больше адаптироваться, прогрессировать. Повторюсь, это огромное счастье, его невозможно описать словами. Получаю большое удовольствие и наслаждаюсь каждым игровым и тренировочным днем», — цитирует футболиста пресс-служба сине-бело-голубых.

24-летний Луис Энрике подписал четырехлетний контракт с питерским клубом 20 января 2025 года. Первый свой матч в футболке клуба он провел уже через неделю против «Динамо» (1:3) в товарищеской встрече.

В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Ботафого» и стал чемпионом Бразилии.