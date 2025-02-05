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    Флик признался, что мечтал возглавить «Барселону»

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал об ощущениях во время работы наставником в стане «сине-гранатовых».

    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
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    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

    «В своей жизни я часто думаю о ситуациях, которые хотел бы пережить. Многие мечты сбываются, и одной из них было тренировать "Барсу". Это что-то невероятное. Мне нравится этот город, он фантастический. Солнце, еда, погода... Сейчас февраль — и посмотрите на температуру.

    Я люблю этот клуб, и тренировать эту команду — фантастика. Игроки уникальны. Это невероятно. Я никогда не испытывал ничего подобного. Они любят тренироваться, им нравится тренироваться и играть. Мне нравится наблюдать за этим. Я очень ценю это. Это мечта, ставшая явью», — сказал«В своей жизни я часто думаю о ситуациях, которые хотел бы пережить. Многие мечты сбываются, и одной из них было тренировать "Барсу". Это что-то невероятное. Мне нравится этот город, он фантастический. Солнце, еда, погода... Сейчас февраль — и посмотрите на температуру.

    Я люблю этот клуб, и тренировать эту команду — фантастика. Игроки уникальны. Это невероятно. Я никогда не испытывал ничего подобного. Они любят тренироваться, им нравится тренироваться и играть. Мне нравится наблюдать за этим. Я очень ценю это. Это мечта, ставшая явью», — сказал Флик Marca.

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