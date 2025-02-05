Флик признался, что мечтал возглавить «Барселону»

Главный тренеррассказал об ощущениях во время работы наставником в стане «сине-гранатовых».

«В своей жизни я часто думаю о ситуациях, которые хотел бы пережить. Многие мечты сбываются, и одной из них было тренировать "Барсу". Это что-то невероятное. Мне нравится этот город, он фантастический. Солнце, еда, погода... Сейчас февраль — и посмотрите на температуру.

Я люблю этот клуб, и тренировать эту команду — фантастика. Игроки уникальны. Это невероятно. Я никогда не испытывал ничего подобного. Они любят тренироваться, им нравится тренироваться и играть. Мне нравится наблюдать за этим. Я очень ценю это. Это мечта, ставшая явью», — сказал«В своей жизни я часто думаю о ситуациях, которые хотел бы пережить. Многие мечты сбываются, и одной из них было тренировать "Барсу". Это что-то невероятное. Мне нравится этот город, он фантастический. Солнце, еда, погода... Сейчас февраль — и посмотрите на температуру.

Я люблю этот клуб, и тренировать эту команду — фантастика. Игроки уникальны. Это невероятно. Я никогда не испытывал ничего подобного. Они любят тренироваться, им нравится тренироваться и играть. Мне нравится наблюдать за этим. Я очень ценю это. Это мечта, ставшая явью», — сказал Флик Marca.

После 22-х туров «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 45-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 4 балла.