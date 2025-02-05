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    Аршавин высказался о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Есть ли шансы у "Краснодара" бороться со "Спартаком" и "Зенитом"? Шансы есть. До этого же они боролись. И в прошлом сезоне до последнего матча. Просто нет глубины (состава). И повезло или срослось так, что на осеннем отрезке практически никто не травмировался. И те ребята выглядели здорово. "Краснодар" заслуженно занимает первое место. Но так не может длиться постоянно. Вот и "Спартак" усилился, "Краснодару" будет сложно, если они будут доигрывать весной только этим составом.

    Нужно усиливать центр обороны. И если не дай бог что‑то случится с Кордобой, будет тяжело. Но чтобы найти такого нападающего, который может заменить Кордобу, нужно попасть в какого‑то ноунейма, который будет очень молодой и талантливый. Либо он будет стоить очень много денег. И первый, и второй вариант сложен для Краснодара», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

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    • После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (37).

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