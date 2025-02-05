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    Аршавин назвал Халка лучшим бразильцем в истории «Зенита»

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    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что Халк — лучший бразильский футболист в истории клуба.

    Халк — бывший нападающий «Зенита»
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    Халк — бывший нападающий «Зенита»

    «Ну, не любимый, а самый лучший — Халк. Который больше всего сделал, даже несмотря на то что Малком, возможно, более звёздный, и его в Европе даже больше знают.

    Но Халк для "Зенита" сделал очень много. Следующий — Малком. Он поярче, чем Клаудиньо», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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    • Напомним, что Халк выступал за «Зенит» в период с 2012 по 2016 год. Вместе с «сине-бело-голубыми» бразилец выигрывал чемпионат России, Кубок России и Суперкубок страны.

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