Мусаев поделился мыслями об упущенном чемпионстве «Краснодара» в прошлом сезоне

Главный тренервспомнил упущенное чемпионство команды в прошлом сезоне РПЛ.

«Опустошение… Знаете, мы понимали, что "Зенит" — фаворит в матче с "Ростовом". Я не знал, что "Ростов" выигрывал. И не знал, насколько легкий мяч второй пропустил "Ростов". Мне кажется, их вратарь из 20 таких ударов 19 отобьет, но в этот день не получилось. От этого были досада и обида, но уже после. С "Динамо" получился суперэмоциональный матч, полный стадион, и когда я уже остыл, дома посмотрел обзор игру, только тогда понял, как мы были близко, и как это было рядом с нами. Увы, не получилось.

Игра складывалась сложно, мы хорошо провели 60 минут, но потом упустили инициативу после забитого гола. Мое внимание было на заменах, на подсказках. Если бы начал отвлекаться на "Зенит", мы бы пропустили, и все это не имело бы значение. И уже в компенсированное время я подошел к помощникам и узнал счет, видел, что все расстроенные сидят. До этого я примерно понимал ситуацию по реакции стадиона, что "Ростов" в какой-то момент забил. Думаю, я правильно себя вел как главный тренер. Я же не мог повлиять на "Зенит" или "Ростов", мог повлиять только на игру своей команды, я ей должен заниматься», — цитирует Мусаева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в прошлом сезоне «Краснодар» финишировал на втором месте, уступив «Зениту» одно очко, а судьба чемпионства решалась в последнем туре.