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    Савио: Поражение в игре с «Арсеналом» — очень тяжелый результат для «Манчестер Сити»

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    Форвард «Манчестер Сити» Савио высказался о поражении команды в матче 24-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:5).

    Савио
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    Савио

    Савио надеется, что команда сделает правильные выводы и исправит ситуацию.

    «Это очень тяжёлый результат для нас. С таким счётом очень сложно смириться, и мы не можем уйти домой, приняв его. Мы должны поднять голову и посмотреть, как мы можем улучшить ситуацию и использовать её в следующих матчах.

    Когда я пришёл в этот клуб, я сказал, что одна из замечательных вещей заключается в том, что, даже если мы иногда проигрываем, каждые два дня у нас есть новая возможность исправить эти ошибки. Так что сейчас речь идёт о том, чтобы проявить свой талант, показать, на что мы способны на поле, и исправить ситуацию», — приводит слова Савио официальный сайт клуба.

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