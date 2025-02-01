Аморим: Я хочу сохранить таких игроков, как Мейну и Гарначо

Главный тренервысказался о будущем в команде

Ранее была информация, что другие команды проявляют интерес к этим футболистам и трансфер может состояться уже зимой.

«Я хочу сохранить таких игроков, как Мейну и Гарначо. Мы должны улучшать академию и привлекать больше футболистов, чтобы они играли, были в форме, но также нам нужно продавать, чтобы соответствовать финансовым правилам. Конечно же, я хочу, чтобы команда готовилась к следующему матчу с Кобби и Гарначо», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.