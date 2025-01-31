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    Алдонин: Не вижу предательства в переходе Помазуна в «Спартак»

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    Экс-игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал возможный переход голкипера Ильи Помазуна из стана армейцев в московский «Спартак».

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    «Я спокоен, не вижу плохих моментов в переходе Помазуна в "Спартак". Илья — воспитанник ЦСКА, но сыграл не так много. Нельзя сказать, что в "Спартак" уходит человек, завоевавший с клубом большое количество титулов. Переживать и нервничать по этому поводу болельщикам ЦСКА не стоит.

    Если Помазун решил, что в "Спартаке" ему будет лучше, доверятся, это его выбор. Надо сказать, что для Ильи это хороший вызов. Многие не одобрят, но, учитывая предысторию… Наверняка в ЦСКА случилась конфликтная ситуация. Помазун решился на смелый шаг, однако я не вижу в этом предательства.

    Ходят слухи, что и Зиньковский может перейти в ЦСКА из "Спартака". Медина вообще иностранец. Вопрос в условиях сделки, в сумме предложения. Резонанс с Марио Фернандесом был гораздо более острым. А Помазун свои лучшие матчи сыграл всё-таки не в ЦСКА, а в аренде в "Урале", — сказал Алдонин "Чемпионату".

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    • Ранее стало известно, что Помазун согласовал свой переход в "Спартак" и скоро об этом будет объявлено официально.

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