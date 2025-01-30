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    Педри продлил контракт с «Барселоной»

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    Центральный полузащитник Педри и «Барселона» подписали новый контракт, сообщил официальный сайт каталонцев.

    Педри
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    Педри

    «Футбольный клуб "Барселона" и игрок Педро Гонсалес (Педри) договорились о продлении контракта, и он намерен остаться в клубе до 30 июня 2030 года. Полузащитник сине-гранатовых подписал свой новый договор сегодня в присутствии президента "Барселоны" Жоана Лапорты, первого вице-президента Рафы Юсте и спортивного директора клуба Андерсона Луиса де Соузы (Деку)», — написано в заявлении клуба.

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    Соглашение теперь будет действовать до 2030 года. В этом сезоне 22-летний хавбек сыграл за «Барселону» 20 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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