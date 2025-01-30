Куртуа намерен вернуться в сборную Бельгии

Тибо Куртуа Фото: globallookpress.com
«На данный момент я мало что могу сказать. Я поговорил с Гарсией по телефону. Он приедет в Мадрид в ближайшее время.
В команде никогда не было проблем. Конфликт был только с бывшим тренером, но я, вероятно, вернусь к этому на пресс-конференции.
Моя цель — получить шанс сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Я всегда имел это в виду, но у меня был конфликт с предыдущим тренером сборной. В конце концов, я оказался прав», — цитирует Куртуа RTBF.
Напомним, что недавно в сборной Бельгии сменился тренер и на смену Доменико Тедеско пришел Руди Гарсия.