Куртуа намерен вернуться в сборную Бельгии

Вратарьответил на вопрос о возможном возвращении в сборную Бельгии.

«На данный момент я мало что могу сказать. Я поговорил с Гарсией по телефону. Он приедет в Мадрид в ближайшее время.

В команде никогда не было проблем. Конфликт был только с бывшим тренером, но я, вероятно, вернусь к этому на пресс-конференции.

Моя цель — получить шанс сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Я всегда имел это в виду, но у меня был конфликт с предыдущим тренером сборной. В конце концов, я оказался прав», — цитирует Куртуа RTBF.

Напомним, что недавно в сборной Бельгии сменился тренер и на смену Доменико Тедеско пришел Руди Гарсия.