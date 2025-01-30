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    Гвардиола: Выиграть ЛЧ? Для «Манчестер Сити» эта задача сейчас невыполнима

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы команды выиграть Лигу чемпионов сезона-2024/25.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне? На данный момент эта задача для нас невыполнима. В год, когда мы добились успеха, мои мысли были заняты исключительно победой. Я всегда действую рационально, принимая во внимание существующую реальность.

    Наши оппоненты обладают большим опытом, нежели мы. "Реал" мог испытывать сложности, однако в недавних матчах он вернулся на свой уровень игры и начал показывать результаты. "Бавария" демонстрирует выдающийся сезон под руководством Компани.

    Если бы нам предстояло сыграть уже завтра, это было бы непросто. Однако через пару недель ситуация может измениться, и неизвестно, кто окажется нашим соперником.Мы проведём тщательную подготовку, будем находиться в оптимальной форме и посмотрим, что принесёт будущее», — приводит слова Гвардиолы CBS Sports.

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