Дивеев — о своей результативности: Обменял бы свои пять голов на 12 очков

Защитниквысказался о своей результативности в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

Напомним, что игрок обороны отметился 5-ю голами в 18-и встречах нынешнего сезона чемпионата России.

«Подшучивали немного над моей результативностью? Подшучивали — да, клуб выставил меня на сайте в качестве нападающего. Это всё нормально. Да, забивал, но главное, чтобы мы выигрывали. Для меня это важнее, честное слово. Понятно, что забить всегда приятно. Но если забивать и выигрывать — это бы еще лучше было.

Поменял бы свои 5 голов на 5 очков в таблице для ЦСКА? На пять, наверное, нет. А вот очков на 12 — точно. Пять очков, может, и приподняли бы нас немного. Но 12 очков — это как раз четыре победы. Почему бы и нет?» — сказал Дивеев «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 6-е место в таблице с 31-м очком в активе.