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    Дивеев — о своей результативности: Обменял бы свои пять голов на 12 очков

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своей результативности в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА
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    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА

    Напомним, что игрок обороны отметился 5-ю голами в 18-и встречах нынешнего сезона чемпионата России.

    «Подшучивали немного над моей результативностью? Подшучивали — да, клуб выставил меня на сайте в качестве нападающего. Это всё нормально. Да, забивал, но главное, чтобы мы выигрывали. Для меня это важнее, честное слово. Понятно, что забить всегда приятно. Но если забивать и выигрывать — это бы еще лучше было.

    Поменял бы свои 5 голов на 5 очков в таблице для ЦСКА? На пять, наверное, нет. А вот очков на 12 — точно. Пять очков, может, и приподняли бы нас немного. Но 12 очков — это как раз четыре победы. Почему бы и нет?» — сказал Дивеев «Матч ТВ».

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